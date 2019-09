Auto rijdt in op persoon in Oss, slachtoffer vervolgens zwaar mishandeld

Ravenstein­se Kwis zorgt voor drukte in het stadje

21 september RAVENSTEIN - ,,We willen op deze zaterdag wat 'reuring' brengen in het stadje. Ravenstein positief in het daglicht zetten met een heel gevarieerde kwis," zegt medeorganisator Annemarie van Daalwijk. Met een willekeurig samengestelde groep enthousiastelingen organiseert zij voor de zesde keer de Ravensteinse Kwis.