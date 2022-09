Automobilist (29) rijdt 89 kilometer per uur te hard in bebouwde kom Oss, test positief op cannabisgebruik

Met video + update Vrouw (22) uit Berghem overleden bij botsing tussen bestelbus en auto op kruising in Oss

OSS - Bij een botsing tussen een bestelbus en een auto in Oss is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 22-jarige vrouw uit Berghem overleden. Zij zat in één van de voertuigen. Twee andere personen moesten mee met de ambulance en liggen in het ziekenhuis.

10:33