Automobilist overlijdt door frontale botsing met vrachtwagen bij Herpen

VIDEO Auto uit de bocht gevlogen in Oss, bestuur­ster naar ziekenhuis gebracht

11 juni OSS- Een automobiliste is in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt nadat ze met haar auto uit de bocht is gevlogen. Daarbij heeft ze een boom geramd, is over de kop geslagen en belandde daarna met haar wagen weer op vier wielen.