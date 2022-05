Automobilist rijdt de sloot in bij Schaijk

FOTOSERIE De handel draait vliegens­vlug rond op de Osse kinder­markt tijdens Koningsdag

OSS - Na twee jaar mag Oss eindelijk weer het stadscentrum in voor Koningsdag: een zonovergoten festijn vol goede zin en vele Pokémon-kaarten. Het was - zeker later op de dag - over de koppen lopen, al duurde het een tijd voordat de horeca het druk zag worden.

27 april