Automobilist zwaargewond bij frontale botsing tegen boom in Oijen

‘Vlinderen’ in Osse parkeerga­ra­ge in aanbouw: dansen over zompig beton

OSS - Het is een van die momenten in het bouwproces van het Walkwartier in Oss dat timing cruciaal is. Als er in korte tijd honderden kubieke meters beton moeten worden verwerkt tot een vloer die zo glad is als een biljartlaken, is een gewone werkdag te kort.

20 oktober