Automobiliste uit auto geslingerd op N329 bij Oss, raakt zwaargewond

Rechtszaak Werkstraf en therapie voor Herpenaar na geweld, vernieling en belediging

1 september HERPEN/DEN BOSCH - Hij bedreigde de buurvrouw, sloeg zijn vrouw, vernielde de auto van haar moeder, maakte flink ruzie met haar vader, beledigde twee agenten en knokte met twee mannen in Oss. Volgens de rechtbank in Den Bosch was dat dinsdagmiddag genoeg reden om de man te bestraffen met een werkstraf van 120 uur. Ook moet hij een agressie behandeling ondergaan en komt hij onder toezicht van de reclassering. En wanneer hij niet meewerkt moet hij een maand de cel in.