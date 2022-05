Basisschool Sterrebos viert gouden jubileum uitbundig: ‘Deze school is een begrip in Oss’

OSS - Uitbundige taferelen bij Kindcentrum/Basisschool Sterrebos in Oss. De school viert verlaat het gouden jubileum en trekt deze week alle registers open. ,,Een geweldige feestweek, maar voor mij is het eigenlijk elke dag feest op deze school”, verzekert conciërge Rogier van Raak.

Van een dagvullend uitstapje naar het Limburgse attractiepark Toverland en een uitgebreide goochelshow waarbij de leerlingen zijn omgetoverd tot artiesten die een eigen voorstelling op de planken brengen tot muzikale workshops en een compleet springkussenfestijn. Iedereen zal weten dat Sterrebos, onderdeel van scholenkoepel Saam, het vijftigjarige bestaan niet onopgemerkt voorbij laat gaan. ,,Ons gouden jubileum dateert eigenlijk al van vorig jaar, maar door de coronaperikelen vieren wij dat nu pas”, legt conciërge Van Raak (49) uit.

Tekst gaat verder onder de foto: ijsjes!

Volledig scherm Conciërges Els van der Heijden (links), Rogier van Raak (midden) en directeur Inge van Mook-Klein Douwel van Kindcentrum/Basisschool Sterrebos in Oss poseren bij de ingang van de school ter ere van het gouden jubileum. © Tom Vos/BD

De Ossenaar, die aan een rolstoel gebonden is, werkt al achttien jaar op de school aan de Verdistraat in de wijk Ruwaard, hij rolde via IBN in dit werk. Hij vormt een duo met collega Els van der Heijden. ,,Het Wij-gevoel op deze school is hier heel sterk aanwezig, daarom vind ik het zo fijn om voor deze school te werken”, zegt Van Raak, ook de vaste kracht die steevast de telefoon opneemt als er iemand naar de school belt. ,,Of je nu interieurverzorger, conciërge, leerkracht of directeur bent, wij gaan hier heel goed met elkaar om.”

'Sterrebos is een begrip in Oss’

Ja hoor, dat beaamt directeur Inge van Mook-Klein Douwel, die al twaalf jaar op de school werkt in het management en nu voor het tweede jaar als eindverantwoordelijke. De school heeft een mooie grootte met 340 kinderen, vindt zij. ,,Wij zijn groter geworden in 2018 door de fusie met basisschool De Telescoop. Toch is de naam van ons, Sterrebos, behouden. Omdat die al zo bekend was. Ik mag wel zeggen een begrip in Oss.”

Ook een reünie mocht dinsdag niet ontbreken. ,,We hebben veel oud-collega’s mogen verwelkomen, ook mensen die de school nog kennen van het begin in 1971.” Om het feest compleet te maken, hebben ouders de school feestelijk versierd. En ook oud-leerlingen zetten zich in, zorgen voor de kers op de taart. Zoals Aleyna van Os die samen met een moeder van een andere oud-leerling woensdag met het kraampje Droomijsje ijsjes uitdeelt op het schoolplein. De leerlingen staan er voor in de rij.

Tekst gaat verder onder de foto: muziek!

Volledig scherm Het ijskraampje Droomijsje van oud-leerlinge Aleyna van Os is aanwezig op het schoolplein ter ere van vijftig jaar Sterrebos. © Tom Vos/BD

Muzikale afsluiter, met dank aan leerkracht Christel van Doorn

Toen Sterrebos veertig jaar bestond, hingen leerlingen overal in de school schilderijtjes op, als blijvende aandenkens. ,,Ook nu gaan we voor iets permanents zorgen, om te herinneren aan het gouden jubileum”, vertelt de directeur. ,,We gaan alle witte funderingspalen in de school versieren met kleurige kunst.” Woensdag als daverende afsluiter staat ook nog een mede door leerlingen gezongen schoollied op stapel, bedacht door de zeer muzikale leerkracht Christel van Doorn. Een lied over de kernwaarden van de school waaronder plezier, vertrouwen en nieuwsgierigheid. Daarmee zit de jubileumviering erop, dat dan weer wel. Want donderdag, Hemelvaartsdag, en vrijdag zijn de kinderen vrij. Zullen ze ook niet verkeerd vinden.

Volledig scherm Een van de springkussens ter ere van het gouden jubileum van basisschool Sterrebos. © Tom Vos/BD