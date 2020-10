Bedoeld als geintje, maar natspatten met jetski eindigde in de dood van Esmee (23): ‘Ik ben schuldig’

Stille Getuigen Roof van Joods vastgoed nauwkeurig vastgelegd

12 oktober OSS - Twintig gemeenten gaan een onderzoek instellen naar hun rol bij de onteigening en verkoop van Joods vastgoed tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog. De gemeenten gaan uitzoeken of ze belasting zijn blijven heffen, terwijl de gedeporteerde Joodse bewoners niet meer in hun huis woonden, of dat de gemeente betrokken was bij de gedwongen of illegale verkoop van Joodse panden of daarvan financieel voordeel had.