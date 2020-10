Bedoeld als geintje, maar natspatten met jetski eindigde in de dood van Esmee Bosman (23)

De man op de jetski moet als het aan het justitie ligt een halfjaar de cel in.



Het ongeluk gebeurde op 24 augustus vorig jaar op de Maas in de buurt van Ravenstein. Esmee Bosman uit het nabijgelegen Deursen-Dennenburg zocht samen met haar vriend verkoeling op de rivier. In een kleine inham trof haar vriend een neef, Edwin M., die zijn sloep in de ondiepte vast had gevaren.



De inmiddels 33-jarige man uit Beneden-Leeuwen kreeg het aanbod om een ritje te maken op de jetski van het jonge stel.

Hoewel hij niet het benodigde vaarbewijs bezat, bedacht M. zich niet. Hij stapte op de waterscooter en scheurde richting Ravenstein.



Toen hij terugkwam besloot hij tot de actie die fataal zou aflopen. Esmee stond tot aan haar heupen in het water en zag de jetski met hoge snelheid op zich afkomen. M. wilde de bocht inzetten, maar liet kort daarvoor het gas los, waardoor het vaartuig onbestuurbaar werd. Hij botste tegen de jonge vrouw aan en voer over haar heen. Esmee Bosman overleed ter plekke aan zwaar hersenletsel en een gebroken nek.