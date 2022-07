Bemiddelaars helpen al tien jaar bij burenruzies: ‘Het grootste struikelblok is miscommunicatie’

Met video Extra politie en boa's naar Schadewijk in Oss na derde schietpar­tij in week tijd

OSS - Er komt extra toezicht door politie en boa's in de Merelstraat en omgeving na een derde schietincident in een week tijd. Over aanvullende maatregelen is de gemeente nog in overleg met politie en Openbaar Ministerie.

