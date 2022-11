Berghemse Basement Blouse Band kan eindelijk weer het podium op, in eigen huis nog wel

BERGHEM - Ze bestaan al sinds 2017 maar corona zorgde ervoor dat er maar mondjesmaat kon worden opgetreden. Gelukkig voor het Berghemse zestal The Basement Blouse Band kan er zaterdag gespeeld worden in de plaatselijke Berchplaets.

Saxofonist Piet Huibers en gitarist Mari Gremmen waren ruim vijf jaar geleden de oprichters van de Berghemse band. In hun zoektocht naar een geschikte zangeres kwamen ze uit bij Helga van de Ven, die op haar beurt weer werd getipt door haar schoonzus. ,,De eerste kennismaking en repetitie waren zo gezellig dat ik ben gebleven hoewel ik het idee had dat het nergens naar klonk. Inmiddels denk ik daar heel anders over”, zegt de zangeres.

Via Van de Ven sloot bassist Ruben Fastenau aan en Gremmen wist zijn zoon Dennis, met een verleden in de Osse formatie The Sidekicks, warm te maken om in te stappen. Drummer Frans Brands trad vanaf de start op als invaldrummer, maar toen drummer Leo van Boekel plotseling kwam te overlijden, werd hij ingelijfd als vaste slagwerker. Als geluidsman treedt Mari van de Ven op.

In de kelder bij Piet

In de bandnaam Basement Blouse Band zit geen tikfout aldus Mari Gremmen: ,,Basement is duidelijk want we repeteren wekelijks op maandag in de kelder bij Piet. Omdat we geen pure bluesband zijn, hebben we dat stukje van de naam aangepast.”

Quote Het zoeken naar geschikt materiaal zien we als een democra­tisch proces Helga van de Ven, zangeres

Ruzie over het te spelen repertoire is er nooit geweest, vertelt Helga van de Ven: ,,Het is lastig om nummers uit te zoeken die passen bij mijn stem. Daarbij komt dat wij het zoeken naar geschikt materiaal zien als een democratisch proces. Onze huidige setlist telt echte bluesnummers van onder anderen Gary Moore en Beth Hart, rock uit de Woodstockperiode van Jefferson Airplane, Alvin Lee en Chicago en enkele Nederpopklassiekers van bands als The Scene, Shocking Blue en Brainbox. Ieder van ons kan liedjes voorstellen, soms blijken die onze band als een winterjas te passen zoals gebeurde met Neil Youngs Rockin’ In The Free World. Soms vallen liedjes af omdat we ze niet naar tevredenheid kunnen spelen zoals Shirley Basseys Fever.”

In het repetitielokaal hangt een grote poster met daarop ‘toetsenist gezocht’. Gremmen: ,,Met iemand die het Hammondorgel kan bespelen zou ons geluid compleet gemaakt worden. Geïnteresseerden kunnen zich melden.”

Zaterdag 26 november staat The Basement Blouse Band op de planken in gemeenschapshuis De Berchplaets, aanvang 20.00 uur, entree is gratis.