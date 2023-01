Bernheze experimenteert om betaalbare woningbouw mogelijk te maken

Bouwbedrijf Wagemakers uit Oss gaat elf kavels bebouwen, die over waren in het plan de Nieuwe Erven in Heesch. Hiervoor heeft het college een experimentele verkoopprocedure gebruikt. Geïnteresseerde ontwikkelaars konden tot 26 september een aanbieding doen voor de ontwikkeling van projectwoningen. De plannen kregen punten voor de prijs en voor de kwaliteit.

Wat betreft kwaliteit konden ze scoren met ‘nul-op-de-meter’ en met duurzame, circulaire en klimaatadaptieve maatregelen. Zes ontwikkelaars reageerden. Wagemakers behaalde de meeste punten. Er komen elf energieneutrale woningen; drie in de prijsklasse goedkope koop (tot 275.000 euro) en acht betaalbare koop (tot 370.000 euro). Wagemakers wil in april of mei beginnen met de verkoop, na de zomer gaan bouwen en in juli of augustus volgend jaar opleveren aan de nieuwe bewoners. Het college bekijkt of de gemeente vaker met deze methode kan werken.

Experiment voor sociale koopwoningen

Betaalbaarheid is een van de kerndoelen in de woonvisie. In nieuwbouwplannen wil Bernheze rekening houden met 75 procent aan betaalbare woningen (waarvan 15 tot 20 procent goedkoop). Sociale koopwoningen vallen daar echter niet onder, omdat het maximumbedrag van sociale koop (2 ton) te laag is. Maar voor dat bedrag kunnen ontwikkelaars tegenwoordig geen kwalitatief goed huis meer bouwen. De gemeente gaat daarom meedoen aan een experiment van het ministerie van Binnenlandse Zaken met verhoging van de maximumprijs van sociale koopwoningen.

Zij kan dan aanvullende regels stellen in bouwplannen om te zorgen dat woningen voor bepaalde doelgroepen worden gebouwd, zoals voor mensen met een kleine portemonnee. Maar ook dat die woningen voor langere tijd behouden blijven voor die categorie. Dat nu de NHG-grens van maximaal 375.000 euro kan worden aangehouden, wil niet zeggen dat de woningen daadwerkelijk zoveel gaan kosten, benadrukt wethouder Edwin Daandels.

Subsidie voor doelgroepwoningen

Wethouder Rien Wijdeven maakte bekend dat Bernheze een subsidie krijgt van 168.000 euro van het Rijk voor woningen voor specifieke aandachtsgroepen. Het gaat om daklozen, statushouders en mensen die uit een zorginstelling komen en zelfstandige woonruimte nodig hebben. De komende tijd maakt de gemeente hier plannen voor.

Eerder al werd bekend dat Bernheze als enige gemeente in Brabant een forse injectie krijgt van 1,2 miljoen euro van het Rijk voor woningbouw. Daarmee komt het bouwen van betaalbare en duurzame woningen in plan Weijen West in Nistelrode binnen bereik. Ook hiermee gaat de gemeente aan de slag. Van de provincie krijgt Bernheze 64.000 euro als compensatie voor extra inzet van personeel om woningbouw versneld te realiseren.