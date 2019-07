Bestuurder ligt knock-out in de auto met ballon lachgas nog in de mond in Heesch

Een getuige zag dat de gebruiker al zeker een uur ballonnen met lachgas aan het inhaleren was. Dat deed hij of zij in een auto met draaiende motor. Toen agenten ter plaatse kwamen zagen ze dat de man of vrouw ‘totaal knock-out’ in de auto lag met een ballon nog in de mond, zo is te lezen op de Instagrampagina van de politie. Uit een speekseltest bleek dat er ook nog andere harddrugs in het spel waren.