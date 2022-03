Bewakingsdienst gaat ook in Nistelrode en Heesch rijden

Inwoners Ma­ren-Kes­sel blijven familie Van Mook trouw en steken over van VDG naar VVD

MAREN-KESSEL - Jarenlang was VDG met afstand de populairste partij in Maren-Kessel. Dit jaar neemt de VVD het stokje over. Niet toevallig hangt deze wisseling van de wacht samen met het terugtreden van Theo van Mook bij VDG, terwijl dochter Marloes bij de VVD op de lijst verscheen.

18 maart