Bewakingsdienst Van Mook rouwt om verongelukte medewerkster

De 22-jarige Senna van den Hoogen uit Berghem was in de nacht van vrijdag op zaterdag aan het werk toen ze op de kruising van de Vorstengrafdonk en Graafsebaan in Oss werd geramd door een andere auto. Haar bedrijfswagen belandde door de klap op zijn kop in de berm.

Van Mook meldt op Facebook: ‘Wij verliezen in Senna een zeer gewaardeerde en enthousiaste collega die haar werk met veel plezier en toewijding uitvoerde. Het gemis zal in het bijzonder voelbaar zijn onder het hechte team surveillanten.’ Het bedrijf wenst de familie en vrienden van het slachtoffer veel sterkte.

Niet onder invloed

De politie is nog steeds bezig met onderzoek naar dit ongeval. De bestuurder van de Mercedes die in botsing kwam met de wagen van Van Mook was niet onder invloed, aldus de politie. Verkeerslichten regelen het verkeer op de bewuste kruising. Het is niet duidelijk of een van de twee betrokken auto's door rood is gereden. De politie roept eventuele getuigen op zich te melden.