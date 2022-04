Bewoners Park Zwanenberg snakken naar gemeente als ‘eindbaas’: ‘Niemand grijpt in bij fout parkeren’

Wie is er eigenlijk de baas over de straten, paden, perken en parkeervakken op Park Zwanenberg? En wie handhaaft er op overtredingen? Niet de gemeente. Park Zwanenberg is officieel geen openbaar terrein. Nadat ziekenhuis Bernhoven in 2013 uit Oss vertrok kwam het terrein aan de Joannes Zwijsenlaan in handen van projectontwikkelaar AM Vastgoed en BrabantWonen. Park Zwanenberg werd gebouwd: 88 huurappartementen in twee flats, een gezondheidscentrum, 48 zorgappartementen voor dementerenden en 114 koopwoningen met tuin. Maar niet alles tegelijkertijd.