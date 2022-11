Bewoners wooncomplex genieten voortaan binnen van Ossermeer

Dertien jaar na de brand gaat de Geffense Barrière nu écht tegen de vlakte

OSS/GEFFEN - Het was dertien jaar lang een doorn in het oog. Maar nu gaan de ruïnes van De Geffense Barrière dan eindelijk tegen de vlakte. Al over een paar dagen moet er niets meer van het voormalige wegrestaurant te zien zijn.

10 november