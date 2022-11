Bij de Osse sportawards wordt nu ook de kantineheld of grootste pechvogel in het zonnetje gezet

OSS - Prijzen voor het grootste talent en beste team waren er al. Maar bij de uitreiking van de Osse Sportawards wordt vanaf de komende editie ook een echte clubheld in het zonnetje gezet. Daarvoor komt bijna iedereen in aanmerking die betrokken is bij een sportvereniging.

Het SEC, het Sport Expertise Centrum, roept dan ook alle verenigingen in de gemeente op om ten minste één lid of vrijwilliger te nomineren. Of het nou iemand is die dag en nacht klaarstaat in de kantine, iemand die als coach een geweldige prestatie heeft geleverd, of iemand die door een blessure een cruciale wedstrijd heeft gemist en dus wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

,,Het is een brede categorie", zegt Marc Ghering van het SEC. ,,Waar eigenlijk ieder lid of iedere vrijwilliger wel voor in aanmerking kan komen. We willen zo een podium bieden aan alle clubhelden die elke sportvereniging heeft.” Een onafhankelijke keuzecommissie beoordeelt alle inzendingen en kiest de beste clubheld uit.

Veel meer winnaars

Die eerste winnaar wordt onthuld tijdens de uitreiking van de Osse Sportawards op maandag 23 januari in De Lievekamp. Tijdens die avond worden ook de sportman, sportvrouw, het sportteam en het sporttalent van het jaar bekendgemaakt. Daarvoor komen sporters in aanmerking die om welke reden dan ook een bijzondere prestatie hebben neergezet.

Alle Nederlands kampioenen van het sportjaar 2022, uit de gemeente Oss, worden eveneens in het zonnetje gezet. Daarnaast worden sporters die een podiumplek op een Europees- of Wereldkampioenschap of tijdens een wereldbekerwedstrijd behaald hebben gehuldigd. Ook is er aandacht voor uniek sporten binnen de gemeente.

Kandidaten voor alle categorieën kunnen tot en met 9 december worden aangedragen via de site van het SEC. Het programma en de genomineerde sporters worden eind december bekend gemaakt.