Bij jubilerend koor Mix Of Music delen leden lief en leed met elkaar

Je kunt op deze donderdagavond in thuishonk Vidi Reo merken dat de uitvoeringen langzaam maar zeker dichterbij komen. Alle zangers dragen een van hun kostuums voor die uitvoeringen en er wordt ook stevig gewerkt aan het muzikale materiaal.

Een van de vocalisten die mede aan de wieg stond van het koor, is Martje Gallé. ,,Ik zing graag, had destijds zangles, iemand die aan de deur kwam hoorde me, gaf dat vervolgens door aan haar man en ’s avonds kreeg ik al een telefoontje of ik enkele nummers zou willen zingen bij de feestelijke opening van het vrouwengilde”, zegt Gallé.

Niet kerkgebonden

,,Na afloop informeerde een stadsgenoot, Jos de Bresser, of ik zou willen meewerken aan de oprichting van een koor dat niet kerkgebonden zou zijn, maar veel verschillende soorten muziek zou moeten brengen. Eén advertentie in het lokale blaadje was voldoende om tachtig geïnteresseerden op de been te brengen. Aanvankelijk heetten we Showkoor maar door ons brede muziekaanbod is dat aangepast naar Mix Of Music, een naam die de lading goed dekt.”

Nog achttien leden van het eerste uur

Van die tachtig leden van het eerste uur zijn er nu nog steeds achttien actief, aldus voorzitter Jelle Massink. ,,Ons ledental is vrij stabiel, zo rond de vijftig. Zelfs in de coronatijd is het aantal ongeveer gelijk gebleven. De koorleden vormen één grote familie die lief en leed met elkaar delen en bij ziektes van leden zorgen voor een bloemetje of een kaartje. We hebben enkele jongere leden en die voelen zich prima thuis tussen de wat oudere zangers en zangeressen. Toch hopen we op nieuwe aanwas, vooral jongere mannen zouden we graag verwelkomen”, aldus Massink.

Vijf dagen Boedapest

Hoogtepunten in de afgelopen 25 jaar van het koor waren de buitenlandse reizen naar Boedapest en Wenen, vertelt Annemiek Zwartkruis, secretaris van het koor. ,,Die vijf dagen in Boedapest waren geweldig, een schoolreisje voor oude mensen. Inwoners van de stad wisten niet wat ze zagen als wij met zijn allen in de metro moesten instappen. Zeker als er enkele niet op tijd waren en achter bleven. We werden zelfs gefilmd.”

Ook na al die tijd geniet Gallé van het zingen en het lidmaatschap van Mix Of Music. ,,Hoe lang ik het nog kan doen, weet ik niet. Je stem en je geheugen worden toch minder en wij zingen altijd uit het hoofd, dus dat wordt misschien een dingetje. Maar zo lang het kan, ben ik erbij.”

Vier voorstellingen

Mix Of Music treedt vier keer op: de avondvoorstellingen van komende donderdag, vrijdag en zaterdag beginnen om 20 uur, het zaterdagmiddagmatinee is om 14.30 uur. Voor alle voorstellingen zijn nog kaartjes verkrijgbaar via de website van het koor. Zondag is er eerst een reünie, gevolgd door een receptie en afgesloten wordt er met een feestavond voor alle koorleden.