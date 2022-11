Bijzondere TBL’ers over hun schooltijd: paters hielden de wacht bij eerste meisjes

Plukverbod paddenstoe­len: ‘Met vuilniszak­ken vol komen ze het bos uit’

OSS/MAASHORST - Ineens prijkt daar het verbodsbordje: ‘No mushroom picking’. ,,In het Engels, want het zijn vooral arbeidsmigranten die de paddenstoelen plukken. Met volle vuilniszakken komen ze uit het bos. Er blijft niks over voor de dieren.”

