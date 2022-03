BioConnection geeft 20.000 euro terug bij symbolische afsluiting werkgelegenheidsproject

Medifit neemt tweede vestiging feestelijk in gebruik

OSS - In het pand aan het Heschepad in Oss - waar in het verleden de Rabobank was gevestigd - houdt Medifit vrijdag de feestelijke opening van de tweede vestiging. Medifit biedt allerlei soorten fysiotherapie aan, maar is ook actief op het gebied van personal training, fitness en blessurebehandeling, onder andere ook bij diverse Osse sportclubs.

25 maart