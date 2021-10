Bloed op deurklink werpt nieuw licht op steekpartij Heesch; verdachte op vrije voeten

Wie is de vrouw die haar bloed achterliet op een deurklink in het huis waar op 24 april dit jaar een man in zijn nek werd gestoken? En hoe is het daar terechtgekomen? Dat zijn vragen die opborrelen nu dna-onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft aangetoond dat het bloed niet van het slachtoffer is en ook niet van de man die verdacht wordt van het steken. ,,Voor mij kwam dit resultaat als een volslagen verrassing”, vertelde de officier van justitie maandag tijdens een tussentijdse zitting van de rechtbank Oost-Brabant. ,,Het werpt de vraag op: hebben we hier wel de goede zitten?”