Borden op Maasdijk waarschuwen motorrijders: gedraag je! ‘Maar of het helpt...’

Stroomsto­ring in regio verholpen: defecte kabel in verdeelsta­ti­on Uden

UDEN/OSS - Een defecte kabel in het verdeelstation in Uden heeft zondagmiddag enkele uren voor overlast gezorgd in het centrum en de zuidwest kant van Uden en van enkele honderden adressen in Lith, Heesch en Veghel. De storing ontstond rond twee uur en was even voor vier uur verholpen.

1 mei