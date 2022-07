‘Boterbazen’ is als 3D wandeling veel meer dan zomaar een tochtje door Oss: ‘Prachtig in beeld gebracht’

Tetiana vlucht uit Oekraïne en werkt nu bij Sligro in Veghel: ‘Voor tweede keer oorlog; ik kon er echt niet meer tegen’

OSS/UDEN/VEGHEL - Ze werken als productiemedewerkers, bij tuinders, in de schoonmaak, horeca of logistiek, als grasmatlegger, orderpicker, naaister, kok en zelfs bij een dierenarts. Enkele tientallen Oekraïense vluchtelingen zijn in deze regio al aan de slag.

