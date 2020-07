Bouwer inspecteert nog eens 20 woningen na dakverzakking in Heesch

Stormloop op betaalbare ‘hoevewo­nin­gen’ in uitbrei­dings­plan Herpen

9:13 HERPEN - Jongeren en senioren na een jarenlange uitstroom richting Berghem en Schaijk in het dorp houden. Dat is het belangrijkste doel van het bouwproject met drie hoeves aan het Gepkespad in Herpen. Na de presentatie schreven zich direct 45 gegadigden in voor de 14 woningen.