Zadels passen maken voor paarden, dat leer je straks in Erp

Genieten vanuit een gondeltje: Osse horeca zorgt vijf avonden voor hapje en drankje in het reuzenrad

OSS - Het uitzicht was al imposant. Maar voor één uurtje per avond wordt in het reuzenrad van de Osse kermis ook de inwendige mens flink verwend. Dan is het tijd voor Kleine Hapjes op Grote Hoogte.

19 augustus