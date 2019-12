Brand bij ABC Velp: in het bekendste buffetrestaurant van de regio is het iedere avond volle bak

Stille Getuigen Hoe de margarine-industrie in de jaren dertig Oss weer een ‘boost’ zou moeten geven

16 december In de rubriek Stille getuigen koppelt historicus John van Zuijlen actuele zaken aan nieuws van vroeger. Vandaag trekt van Zuijlen een voorzichtige parallel tussen de grootschalige Europese herstelplannen voor het milieu en de Osse versie van de manier waarop in de jaren dertig ook in Oss de economie een ‘boost’ moest krijgen.