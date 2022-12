Brand in cafetaria in Heesch: melder ziet persoon vlak voor brand wegfietsen

De brandweer werd rond 02.40 uur opgeroepen en kwam met drie brandweerwagens ter plaatse. De man die alarm sloeg had een brand ontdekt aan de zijkant van het pand. Forse rookontwikkeling kwam uit de cafetaria. De brandweer heeft meerdere ruiten ingeslagen om de vuurhaard te bereiken. De brand was snel onder controle en er raakte niemand gewond. Met een hoogwerker werd het dak gecontroleerd, hier werd geen brand aangetroffen.

De melder heeft aan de politie laten weten dat korte tijd voor de brand een persoon wegfietste in de richting van de Kromstraat. Mogelijk heeft deze persoon verband met de oorzaak van de brand. Er is ook een jerrycan aangetroffen, de politie heeft deze meegenomen voor sporenonderzoek.

Rechtszaak

De cafetariahouder, Clive Paesch, spande afgelopen november een rechtszaak aan tegen de verhuurder. Uit het niets krijgt de snackbarhouder afgelopen zomer een aangetekende brief dat hij per 1 september niet meer welkom is. En daar bleef het niet bij, drie maanden kon Paesch zijn eigen zaak niet in omdat de verhuurder het slot op de deur had vervangen. Zonder waarschuwing. De cafetariahouder won uiteindelijk de rechtszaak en is sindsdien weer open.