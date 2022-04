Brand takelt vakantiehuisje Schaijk zwaar toe

Flitspaal Lith betrapt tussen vernielin­gen door toch nog ruim 3.000 hardrij­ders

LITH/OSS - Aan de Van Coothstraat in Lith zijn afgelopen jaar meer dan 3.000 auto's geflitst. Een behoorlijk aantal, zeker als je bedenkt dat de kast amper de helft van het jaar in gebruik was.

5 april