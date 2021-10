Brandstichter prullenbak Oss ook verdacht van schoolbranden: ‘Bekende van politie’

Video Wéér brand bij basis­school in Oss, politie gaat uit van brandstich­ting

29 september OSS - In de nacht van dinsdag op woensdag heeft er opnieuw een brand gewoed bij een basisschool in Oss. Een opslagruimte aan de achterzijde van de Nicolaasschool stond in brand. Dat is de derde Osse basisschool waar brand uitbrak in ruim anderhalve week. ,,Het is hartstikke erg.”