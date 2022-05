Bricks Infra & Tuinen neemt Kantsingel Sierbestrating over

Transport­gi­gant Raben bouwt tweede vestiging op Vorsten­graf­donk Oss

OSS - De bouw gaat over een week of twee van start. Raben Netherlands bouwt nog eens een flinke hal op het bedrijventerrein Vorstengrafdonk in Oss. En wel op niet veel meer dan zo'n tweehonderd meter afstand van het huidige onderkomen. Het nieuwe opslag- en distributiecentrum wordt naar schatting eind dit of begin volgend jaar in gebruik genomen worden.

6 mei