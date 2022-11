Broers Van der Doelen heersen over het Kafland

Voetbalclub EVVC

Prins Pim woont samen met Sanne van der Doelen en hun hond tegenover de Vinkelse kerk. In het dagelijks leven is hij leraar op basisschool Emmaus in Heesch. Daarnaast is hij actief bij EVVC. Hij zit in de technische commissie jeugd, sponsorcommissie en speelt samen met zijn broer Joris in het eerste van EVVC.