Burgemeester: Chinese camera’s in Oss vormen geen risico

OSS - De 25 bewakingscamera's van Chinese makelij die Oss in de openbare ruimte heeft hangen kunnen niet door andere partijen dan de gemeente worden gebruikt voor informatievergaring. Dat schrijft burgemeester Wobine Buijs in antwoord op vragen van GroenLinks.

De NOS bracht een maand geleden in kaart waar in Nederland overal camera's hingen van de merken Hikvision en Dahua. Daarbij kwam onder meer naar voren dat de gemeente Oss gebruikmaakt van camera's van dat laatste merk. Gebruik van deze apparatuur is controversieel, omdat er een risico zou bestaan dat de Chinese overheid te allen tijde beelden kan opvragen en gebruiken voor spionagedoeleinden. Ook zou via de slimme camera's toegang verkregen kunnen worden tot de netwerken van overheidsorganisaties.

Bij slagbomen en betaalautomaten

GroenLinks in Oss wilde onder meer weten waar de camera's precies hangen, hoe ze gebruikt worden en hoe duur het is om ze te vervangen voor andere merken. Volgens burgemeester Buijs worden de camera’s vooral gebruikt bij slagbomen en betaalautomaten in parkeerkelders en op parkeerterreinen. Het Jurgensplein in het centrum is een van die terreinen. Hier betalen mensen achteraf voor hun parkeertijd.

De camera's zijn er om storingen aan het systeem te registreren, aldus Buijs. Ze zijn niet aangesloten op het gemeentelijke netwerk en de harddiskrecorder waarop de beelden tijdelijk worden opgeslagen is niet van het merk Dahua. Volgens haar is er geen risico dat de producenten via de camera's aan privacygevoelige informatie kunnen komen.

Vervangen kost minstens een ton

Er zijn dan ook geen plannen om de camera's te vervangen voor andere, niet-Chinese exemplaren. De kosten die een dergelijke ingreep met zich mee zou brengen worden geraamd op 100.000 tot 125.000 euro. De kosten zijn zo hoog omdat de camera's onderdeel zijn van een geïntegreerd systeem dat in zijn geheel vervangen zou moeten worden.