Burgemeester Landerd week lang in actieshirt: ‘Cocaïne mag niet zo normaal worden als bier’

Bakermans heeft deze komende week bewust gekozen voor zijn actie. ,,We zitten aan het eind van de schoolvakanties en er zijn nu nog weinig officiële gelegenheden waar ik geacht wordt in pak te verschijnen.” Daarnaast koos hij de start van de kermis in Schaijk als moment om zijn actie af te trappen. Drie jaar geleden stelde de gemeente een onderzoek in naar het drugsgebruik in met name dit dorp, na veelvuldige signalen hierover. Dat onderzoek leverde overigens geen opmerkelijke uitkomsten op.

,,Het is algemeen bekend dat alcohol- en drugsgebruik in Brabantse dorpen een toenemend probleem is", stelt Bregje The van de werkgroep Samen Landerd, Samen Beter. ,,Schaijk is daarop zeker geen uitzondering.” The kan het weten. In het dagelijks leven bestiert ze ‘safe house’ Point O, waar ex-verslaafden toewerken naar terugkeer in de samenleving. Het grootste deel betreft overigens mensen die hun leven zagen ontsporen door bovenmatig alcoholgebruik. Cocaïne volgt als tweede verslavingsprobleem in omvang.

Dweilen met de kraan open

,,De kermis en de zomer in het algemeen zijn bij uitstek gelegenheden waarop mensen hun eerste stappen zetten richting verslaving", weet The. Vandaar dat ze blij is dat de burgemeester bereid is om hier als wandelend waarschuwingsbord rond te lopen. ,,Opvang en begeleiding is een mooi, zonder preventie blijft het dweilen met de kraan open.”