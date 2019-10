Camera's langs A50 en A59 registreren gevaarlijke stoffen, geen hardrijders

Bij de dorpspomp Verlichte Sint

7:39 BERGHEM - Haar allereerste intocht wordt het. Dat die meteen redelijk uniek, want verlicht is, nee, dat kan de 3-jarige Mila Nelissen nog niet bevatten. Toch trappelt de kleine Bèrgse nu al van ongeduld en associeert er driftig op los. Want 'Sint' dat is toch 'in de sneeuw' en dichtbij 'kerst'?