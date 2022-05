Carnavalsvierders kijken toe hoe Nieuw Schaijk in vlammen op gaat, ook het nieuwe gedeelte

Het was zaterdag carnaval in Schaijk, zomercarnaval, en de sfeer zat er nog goed in in en rond de feesttent in het dorp. De plotselinge sirenes en de dikke rookpluim aan de rand van het dorp, trokken snel de aandacht. En zo stonden rond twee uur in de ochtend tientallen jongeren achter het rood witte afzetlint van de politie te kijken, verkleed in glitters, met gekke hoeden op en serpentines om de nek.