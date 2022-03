Corona en natuur zetten Breakout Run vast, voor derde jaar op rij geen start

‘Riek de kapper’ in Megen op 91-jarige leeftijd overleden

MEGEN - Het was een echt sociale vrouw, het liefste wat ze deed was onder de mensen zijn. Behalve haar familie was er zelfs een groep die wekelijks bij haar op bezoek kwam. Die noemde ze haar Zondags Kinderen. Dinsdag moesten al die mensen haar loslaten, Riek van Buuren- de Waal uit Megen overleed op 91-jarige leeftijd.

