Corrie en Harrie hielden 57 jaar lang intens veel van elkaar: 'Ons mam en ons pap waren aan elkaar verknocht’

Harrie en Corrie leerden elkaar kennen in de rij voor de bioscoop in Oss. Harrie was met een paar vrienden, zij met vriendinnen. Hij kwam een dubbeltje te kort en vroeg of Corrie die voor hem had. Hij was zestien, zij vijftien. Dochter Marianne lacht: ,,Nee, het was het geen toeval dat hij haar dat dubbeltje vroeg.”