Creatieve verkoop op Zomermarkt Overlangel: ‘Koffie voor een euro, maar wel het kopje meenemen’

De Pijnlijke Pauze van Poessé

Wat was ik graag een vliegje op de muur geweest in de vijf minuten schorsing die GroenLinks donderdagavond in de raadsvergadering had aangevraagd. Er moet heftig ingepraat zijn op Heidi Poessé die het woord voerde, en haar dan misschien Groene maar zeker niet Linkse collega’s uit de raad.

10 juli