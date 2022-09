Criminelen dwongen verslaafde man (34) tot verduisteren auto's: ‘Anders ga je in de kofferbak’

Luciakerk Ravenstein zet de deur even op een kier tijdens de Open Monumenten­da­gen

RAVENSTEIN - Het was maar voor even, maar tijdens de Open Monumentendagen trok de Luciakerk in Ravenstein honderden bezoekers. Die waren nieuwsgierig naar het interieur van de veelbesproken kerk. Ze konden ook een wens achterlaten.

11 september