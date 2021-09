‘Cultuurbarbaren’, ‘welke lomperik heeft dit bedacht?’ Harde kritiek op megalogo voor Doesburgs kunstwerk

Doesburgse Rosalie (21) maakte levensech­te streetart van Cruijff, Maradona en Zlatan

1 april De 21-jarige Rosalie de Graaf uit Doesburg vliegt de wereld over om realistische streetart te maken. Ze maakt furore met haar kunst. Nu is ze voor het eerst in Deventer neergestreken. De ingang van het Deventer bedrijf State of Football hangt vol met portretten van (oud-)topvoetballers. ,,Voor mij is het dagelijkse kost. Maar ik ben er wel blij mee.’’