Cultuurhistoricus: ‘Bouwplannen op hoornwerk Ravenstein tot mislukken gedoemd’

Bommen­speur­ders treffen vooral tentharin­gen op voormalig campingter­rein Ravenstein

RAVENSTEIN - Ruim tweehonderd tentharingen en een paar hoefijzers. Dat is de oogst van de eerste volle week munitieonderzoek op een voormalig campingterrein in Ravenstein. Volgende week komt het groot materieel en zullen de vondsten spannender worden, is de verwachting.

16 april