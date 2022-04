De blits maken met je versierde fiets, de Geffense jeugd vindt het maar wat leuk

Sligro weer terug op niveau voor corona-maatrege­len

VEGHEL - De resultaten van het Veghelse groothandelsbedrijf Sligro zijn in de eerste drie maanden van dit jaar weer teruggekeerd naar het niveau voor de coronapandemie en de -maatregelen. Dat meldt het bedrijf in de cijfers over het eerste kwartaal van 2022. De groei kwam vooral van de bezorging van producten aan bedrijven. De catering blijft daarbij nog achter.

21 april