De eerste 10.000 Osse stemmen worden al geteld

OSS - De eerste 10.000 Osse stemmen zijn inmiddels al zo'n beetje geteld. In de tennishal op de Rusheuvel werden woensdagmorgen de eerste stembussen rond half elf geleegd, om geteld te worden door ruim vijftig in gele hesjes gestoken vrijwilligers.

De eerste getelde stemformulieren zijn afkomstig van de 23 Osse stembureaus die maandag en dinsdag geopend waren. Volgens projectleider Arjan Suzenaar van de gemeente Oss betekenen die ruim 10.000 stemmen dat het opkomstpercentage uitkomt op 12,7 procent. ,,En dat is een hoge opkomst. In ieder geval hoger dan het landelijk gemiddelde.” Vandaag zijn er alleen al in de gemeente Oss veertig stembureaus open.

Opkomstpercentage 16,9 procent

De opkomst in de gehele gemeente Oss kwam om 10.00 uur uit op 16,9 procent. Het opkomstpercentage kwam in 2018 in totaal uit op 51,2 procent. De voorlopige uitslagen op partijniveau worden om 23.00 uur vanavond verwacht. Burgemeester Wobine Buijs-Gloudemans maakt maandag 21 maart om 10.00 uur de officiële uitslag bekend.

Suzenaar gaf woensdagmorgen de nodige uitleg aan alle tellers, allemaal gestoken in een geel hesje. Voor hun werkzaamheden krijgen alle tellers - net als alle vrijwilligers op het stembureau - een vergoeding van enkele tientjes tot zo'n tweehonderd euro. ,,Er moet echt maar een rondje rood zijn, anders is het ene ongeldige stem.” Toezicht op de telling wordt uitgevoerd door de in het blauw gestoken vrijwilligers. En zij met een groen hesje zijn de leiders van de tafels waar de stemmen geteld worden.

Volledig scherm Aan verschillende tafels worden de Osse stemmen geteld. © Wouter ter Haar/BD

De stemmen worden woensdag geteld door ruim vijftig mensen die zich aangemeld hebben. Die hebben daar een korte cursus voor gevolgd. Een van hen is Dick van den Ouweland (64). ,,Ik had me aanvankelijk opgegeven om zitting te nemen in een stembureau. Gewoon uit interesse. Nu moet ik stemmen tellen. Ook leuk.”

Wat opvalt is dat er ook veel jonge tellers zijn. Op de vraag waarom zij vandaag meehelpen is het eerste antwoord ‘poen!’. Daarna vullen ze nog aan dat ze het ook doen voor meer maatschappelijke betrokkenheid: ,,Het is leuk om andere mensen te ontmoeten en gezellig te kletsen”, zegt Suus (21). Daarop vult Jessie (26) aan: ,,Goed om het een keer mee te maken.” Grappend voegt Suus toe: ,,We moeten ons ook een beetje voorbereiden voor later, want wij moeten het op een geven moment over gaan nemen van de ouderen!”