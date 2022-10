De Koppellinck, het zorgenkind van Geffen, ziet onder Oss steeds meer kinderziektes verdwijnen

Bewoners De Wellen kunnen in treincoupé reis door tijd maken; cadeautje van 100-jarig Hendriks

OSS - Bewoners van De Wellen in Oss kunnen in een treincoupé een reis door de tijd ophalen en herinneringen ophalen. De coupe is gerealiseerd door Hendriks Bouw en Ontwikkeling in Oss. De coupé is een van de projecten in het kader van Hendriks Helpt, opgezet ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.

10:42