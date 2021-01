De lunchroom is al maanden dicht, maar deze vaste lasten lopen gewoon door: 15.060 euro en 99 cent

Stille Getuigen Acht avondklok­ken en een speciale voor pubers moesten mensen in oorlogs­tijd binnen houden

25 januari OSS - Tijdens de avondklok was het historisch stil in mijn dorp. Van geen verste verte klonk geluid. Het is lang geleden dat je buiten slechts een hond kon horen lopen. Misschien niet in Oss tijdens de vele en verwarrende avondklokken in de laatste oorlogsmaanden van wereldoorlog II. Toen klonken er in de verste verten nog schoten, maar over het algemeen was het, ondanks overtreders, rustig tussen september 1944 en juni 1945.