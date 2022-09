De rek is er nog lang niet uit bij het 50-jarige Paradox: ‘We worden als band nog steeds beter’

Oss bezig om verkeers­over­last op Het Woud Oss tegen te gaan: ‘Aanvraag flitspaal in voorberei­ding’

OSS - Een flitspaal en een geluidswal of geluidsscherm zou de remedie moeten zijn tegen de geluidsoverlast die bewoners van Het Woud in Oss ondervinden. De gemeente Oss gaat nader onderzoek doen of die mogelijke maatregelen de overlast van de bewoners kunnen verminderen.

27 september