De Top 2000 van de regio: ‘Toen dit nummer uitkwam, ging mijn verkering uit. Anouk bezorgt mij kippenvel’

Bij de Osse sporta­wards wordt nu ook de kantine­held of grootste pechvogel in het zonnetje gezet

OSS - Prijzen voor het grootste talent en beste team waren er al. Maar bij de uitreiking van de Osse Sportawards wordt vanaf de komende editie ook een echte clubheld in het zonnetje gezet. Daarvoor komt bijna iedereen in aanmerking die betrokken is bij een sportvereniging.

30 november