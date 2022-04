De Wildse Hut in een nieuw jasje: ‘Maar de geest van café-zaal blijft hetzelfde’

’t WILD - Er ging de laatste maanden een wervelwind door de Hut aan de voet van de dijk in het gehucht ’t Wild. Het terras is omgetoverd tot een in het oog springende eetlocatie met een vernieuwde lunch- en dinerkaart.

Hoewel er in de café-zaal door de nieuwe aankleding een wat modernere sfeer is komen te hangen, is de sfeer van een echt bruin café gehandhaafd. Inmiddels is zoon Clint van Creij (25 ) mee ‘in de zaak’ gestapt, zoals ze dat zo mooi zeggen. Pa Van Creij vertelt: ,,Toen Clint aangaf dat hij er klaar voor was om de Hut mee te gaan runnen, hebben we onze plannen voor een overkapping weer voor de dag gehaald, want die stonden door de corona op een laag pitje.”

Quote De afgelopen jaren werkte ik bij Restaurant Montimar, waar ik verantwoor­de­lijk was voor de bediening. En daar heb ik veel geleerd Clint van Creij

Inmiddels is de keuken ook aangepakt en heeft Clint samen met zijn moeder het interieur een opknapbeurt gegeven. Ook zijn er nog plannen om de speeltuin en de parkeergelegenheid, samen met de buurt, aan te pakken.

Clint heeft er zin in, zo zegt hij zelf. ,,De afgelopen jaren werkte ik bij Restaurant Montimar, waar ik verantwoordelijk was voor de bediening. En daar heb ik veel geleerd, waar we nu veel profijt van hebben om de Wildse Hut mee te runnen.”

Het is één groot gekkenhuis, zo vertellen ze over de ontwikkelingen die pas sinds kort definitief zijn bekrachtigd. Dat kan ook eigenlijk niet anders. Want waar op de achtergrond momenteel van alles gebeurt om alles goed te regelen, gaan de zaken in sneltreinvaart door.

Nieuwe allure

Clint geeft hartje ’t Wild nieuwe allure. Hij is gecharmeerd over de locatie, waar hij - naar eigen zeggen - een ‘verjongingsslag’ heeft kunnen maken. ,,We zitten op een locatie met vele fiets en wandelroutes, en als je hier dan langskomt, dan moet je gewoon naar binnen willen, of op het terras willen zitten. Ik hoop dat het de huiskamer van de omgeving wordt.”

Ook pa heeft er vertrouwen in. Een frisse wind. ,,Ik vind dat de Hut dat verdient. Wel trap ik vaak op de rem. We moeten niet te veel willen veranderen. We willen De Hut wel dezelfde geest laten behouden, zéker ook voor de gasten van het eerste uur.”

Opening feestelijk gevierd

Zondagmiddag wordt het nieuwe seizoen afgetrapt en wordt de opening van het nieuwe terras feestelijk gevierd, dit gaat gebeuren met een luchtkussen en live-muziek op het terras. ,,Aanvankelijk zou de keuken gewoon open zijn die dag, maar omdat we inmiddels weten dat door de verwachte drukte dat niet mogelijk is, gaat dat niet door. Wél is er friet, snacks en een bakpan met diverse broodjes te verkrijgen.”

De Wildse Hut is open van woensdag tot en met zondag vanaf 11 uur.

Volledig scherm WIldse Hut is vernieuwd © Anita Steenbekkers