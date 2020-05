Dealer in Oss is handeltje kwijt: agenten nemen ketamine, geld en telefoons in beslag

Oss zoekt bloggers en vloggers voor nieuwe campagne

10:11 OSS - Leuke plekjes in eigen regio ontdekken en daar een blog of vlog over maken. Wie daar wel zin in heeft, kan zich melden bij de gemeente Oss. Die is namelijk over zoek naar mensen die willen bijdragen aan de nieuwe campagne ‘Je Treft 't in Oss’.